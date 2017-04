Prélèvement à la source : devrez-vous encore déclarer vos revenus avec ce candidat à la présidentielle ?

Le candidat aux 14 tranches et la France insoumise ne sont pas favorables au maintien de la réforme. En cause, le fait de "confier aux entreprises la levée de l'impôt" et ainsi "leur donner accès à des données personnes de leurs salariés". Ce qui n'empêche pas de vouloir changer le mode de prélèvement et de vouloir généraliser le "paiement de l'impôt par prélèvement mensuel".