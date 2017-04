Premier tour de l'élection présidentielle : vivez la soirée en direct sur TF1, LCI, Facebook et Youtube

Dimanche 23 avril, l'ensemble des rédactions de TF1 et LCI mettent en œuvre une couverture extrêmement complète et diversifiée du 1er tour de l'élection présidentielle 2017 avec une mobilisation de toutes ses antennes et des forces des rédactions TV et digitales de TF1 et LCI.





Dès 7 heures sur LCI et LCI.fr

Dès 7h du matin et tout au long de la journée, en direct des bureaux de vote et des QG des candidats, et en plateau autour d'Adrien Gindre et Arlette Chabot, se succèderont des invités et des experts, parmi lesquels les éditorialistes de la chaîne : Natacha Polony, Soizic Quémener, Alain Duhamel, Renaud Dély, Matthieu Croissandeau, Jean-Sébastien Ferjoux, Guillaume Roquette et Geoffroy Lejeune.

À partir de 18h, Audrey Crespo-Mara et Julien Arnaud seront aux commandes d’une soirée spéciale pour analyser les premières tendances jusqu’à la proclamation des résultats définitifs. A 20h, ils annonceront une première estimation des résultats avec en plateau Emmanuel Rivière, dirécteur général France de Kantar Public.

Les analyses et décryptages se poursuivront tout au long de la nuit par Julie Hammett et Damien Givelet, avant de céder la place à l'équipe de LCI Matin autour François-Xavier Ménage et Amandine Bégot, qui prendra l'antenne pour une matinale exceptionnelle avancée à 5h du matin.





Tous les résultats commune par commune dès 20h





La rédaction digitale de LCI se mobilise : articles, décryptage, résultats, images et vidéos des temps forts de la journée sur LCI.fr, MYTF1 et nos pages Facebook. Et à partir de 20h, les résultats du 1er tour de toutes les communes seront disponibles en temps réel sur le site et l'application LCI.





Suivez toute l’actualité sur notre page dédiée à l’élection présidentielle





Découvrez dès 20h dimanche comment votre commune a voté sur nos pages résultats de l’élection présidentielle





Un nouveau studio Facebook au coeur de la rédaction





LCI et TF1 inaugureront dimanche un studio conçu en partenariat avec Facebook. Implanté au cœur de la rédaction de LCI, cet espace dédié à la production de live au format Facebook permettra d’accueillir les représentants des candidats pendant les 2 soirées électorales. Depuis ce QG, conçu comme un salon, la journaliste Aurélia Frescaline animera une soirée Facebook Live à partir de 19h15.





Sur YouTube, Jérôme Vermelin proposera un décryptage live des discours et les premières images des principaux candidats à l’issue du premier tour avec des experts que l’on retrouve régulièrement dans La Médiasphère, Romain Mouton, de l’agence RM Conseil, et Elodie Mielczareck, sémiologue.





Soirée spéciale sur TF1 dès 18h45





Dans un nouveau décor au cœur de TF1, conçu spécialement pour les soirées électorales, les téléspectateurs retrouveront Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau, Christophe Jakubyszyn, chef du service Politique et Edouard Lecerf, directeur général de Kantar-Sofres pour découvrir une première estimation de la participation des Français au 1er tour de l’élection.

A 20h, TF1 dévoilera une première estimation des résultats et dressera un 1er état du rapport des forces politiques.

Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau accueilleront leurs invités, principaux responsables de la vie politique française, porte-parole et soutiens des candidats, pour débattre, analyser ces résultats et décrypter tous les enjeux de ce premier tour. A suivre en direct tout au long de la soirée, les toutes premières réactions des candidats, ainsi que celles d’électeurs.