Président des Internets #1 : la semaine d'Emmanuel Macron et François Fillon vue des réseaux sociaux

Quelques jours plus tard, les internautes ont évidemment profité de la Saint-Valentin pour appuyer leurs moqueries sur "l'affaire Penelope Fillon" et multplier les vannes sur ce couple dans la tourmente. Pas de tout repos non plus pour Emmanuel Macron, la fête des amoureux a aussi été l'occasion pour pointer du doigt son absence de programme. L'ancien ministre de l'Economie se refusant pour le moment à publier un catalogue de mesures détaillées.





Au final, c'est d'ailleurs le leader de "En Marche !" qui a subi le plus d’attaques sur Internet cette semaine : Roger Hanin, la Saint-Valentin... Tous les moyens étaient bons pour étriller l’ancien banquier d'affaires. Quant à Fillon, la semaine a été un peu moins mouvementée que les précédentes. Sans doute le calme avant la tempête, diront déjà les trolls.