Président des internets #2 : Macron sermonné mais Macron rallié, Marine Le Pen non voilée mais "affairée"

CAMPAGNE 2.0 - "Président des Internets" est une série qui scrute l'élection présidentielle 2017 à travers Twitter, Facebook et Google, réalisée par le CFJ pour LCI. Cette semaine, pour le deuxième numéro, encore un mot d'Emmanuel Macron qui passe mal, un ralliement inattendu... mais néanmoins raillé et un voile non porté mais qui ne saurait cacher les ennuis judiciaires de Marine Le Pen.