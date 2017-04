PRÉSIDENT DES INTERNETS #7 : Le come-back de Valls, Hamon outragé, Macron blasé...

Emmanuel Macron, lui, marche sur des oeufs : comment convaincre qu’on apporte le renouveau, qu’on va briser les codes de la vieille politique, en étant soutenu par tout ce que le paysage compte de chiraquiens et de hollandais ? L’équation est complexe, et le candidat d’En Marche a trouvé une réponse : se réjouir des soutiens, sans rien leur promettre. La réaction de Macron au ralliement de Valls, sur Europe 1, avait tout l’air d’un “non merci”.





Face à toutes ces discussions politiciennes, la fraîcheur de Jean Lassalle plaît beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu’en matière d’analyse, le “député qui marche” est beaucoup plus percutant : sur LCI, il a assuré que le second tour était “presque écrit” : Marine Le Pen… Contre lui-même ! Un pronostic pour le moins improbable qui a déclenché l’hilarité du web. En accordant un entretien à Minutebuzz visionné par plus de 290 000 personnes sur Facebook la même semaine, Lassalle se rapproche du trône de président des Internets… à condition d’être pris au sérieux.