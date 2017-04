Président des internets #8 : Poutou ressuscité, Fillon enfariné...

Cette semaine, c’est un petit candidat qui s’est illustré sur internet. Philippe Poutou, grâce à son son franc-parler et sa volonté de dénoncer les affaires, a été applaudi sur la toile. La punchline du candidat NPA sur “l’immunité ouvrière” devient un véritable hit de la campagne, tout comme son attaque frontale contre François Fillon et Marine Le Pen, tous deux faisant l’objet d’enquêtes judiciaires.





Il devient le plus mentionné sur Twitter au cours de la soirée du débat entre les onze candidats. Sa stratégie de vérité est gagnante : il aussi celui qui récolte le plus de nouveaux followers au lendemain du débat et monte de 0,5 point dans les sondages. Un retour dans la campagne aussi fort qu’inattendu, qui lui vaudra un article dans le prestigieux quotidien américain The New York Times.