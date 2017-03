Sur leur groupe WhatsApp, les élus LR débriefent la campagne de Fillon

Sous le sceau de leurs échanges téléphoniques, les élus font "remonter" le message des Français qu'ils rencontrent sur le terrain. Entre optimisme, pessimisme et fatalité, ils dissertent sur la façon dont est perçu François Fillon par leur électorat traditionnel. Ils sont par exemple plusieurs à évoquer "le noyau dur" des sympathisants, "plus motivé que jamais, mobilisé et actif", pour l'un, "de plus en plus remontés et décidés à voter Fillon" pour un autre. Les affaires sont bien sûr évoquées, notamment par cette élue qui cite ces "artisans sévères dans leur jugement", mais "conscients que le seul choix raisonnable est FF et qu'il faut donner la priorité à cela sur les affaires".