VIDÉO - Et là, Dupont-Aignan lit les SMS qu'un "grand patron de presse" lui a écrit pour l'inciter à rejoindre Fillon

Un SMS que Nicolas Dupont-Aignan avait déjà partiellement lu sur le plateau de France Info, mardi 18 avril. La lecture du soir renseigne un peu plus sur l'auteur des messages. Industriel et patron d'un "journal", le choix devient limité, et il est difficile de ne pas penser au sénateur Les Républicains et propriétaire du Figaro, Serge Dassault, sénateur du même département dont Nicolas Dupont-Aignan est le député, l'Essonne. Difficile, toutefois, d'imaginer cet élu avoir assez d'influence pour faire du candidat souverainiste un ministre en cas de victoire de François Fillon à la présidentielle.