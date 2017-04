Tout, tout, tout, vous saurez tout sur l'élection présidentielle

Une fois arrivé dans l'isoloir se pose une question : pour qui voter ? L'un des favoris des sondages, Emmanuel Macron, est particulièrement touché par cette question, lui dont près de la moitié des électeurs des électeurs ne sont pas sûrs de maintenir leur vote en sa faveur. Outre les tracas judiciaires qui pourraient concerner Marine Le Pen et François Fillon, c'est la course aux parrainages qui a déterminé si, oui ou non, l'impétrant peut devenir candidat.





Depuis la mi-mars, on sait que onze candidats sont en lice, dont... deux femmes (Marine Le Pen et Nathalie Arthaud) et deux "surprises" : le candidat pro-Frexit de l'UPR François Asselineau et le député berger Jean Lassalle.





Emmanuel Macron (En Marche !)

Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise)

Marine Le Pen (Front national)

François Fillon (Les Républicains)

Benoît Hamon (Parti socialiste)

Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste)

Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière)

Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès)

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France)

François Asselineau (Union populaire républicaine)

Jean Lassalle (Résistons !)