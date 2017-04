HUMEUR DE CAMPAGNE #13 : "Jean-Luc Mélenchon est de bonne humeur en ce moment", Manuel Bompard, directeur de campagne

Les 23 avril et 7 mai prochains, près de 47 millions de Françaises et de Français inscrits sur les listes électorales sont appelés à désigner leur futur président(e) de la République. À trois semaines du premier tour de ce scrutin décisif, LCI part à la rencontre des candidats à la présidentielle et de leurs entourages.





Pas d'affect nos hommes et femmes politiques ? Pas sûr. Même si la mécanique, et parfois le discours, sont rôdés, il y a des choses qui les mettent de bonne humeur... et d'autres qui les agacent au plus haut point.