Que faire si vous constatez des fraudes dans votre bureau de vote ?

Les quatre favoris se tenant pour ainsi dire dans un mouchoir de poche, la tentation pourrait être grande de procéder à quelques arrangements avec le scrutin, le bourrage d'urne, le commentaire des résultats avant la fin du dépouillement, l'usage de fausses signatures, la falsification de résultats étant les plus connus d'entre eux. Si vous reconnaissez une de ces pratiques, à vous d'en avertir le président du bureau de vote, qui a pouvoir de police dans cette salle. Il est alors de son devoir d'inscrire cette irrégularité au procès-verbal, que l'ensemble du bureau est tenu de signer à la fin du scrutin.





S'il refuse de le faire, c'est à vous de faire les démarches. Pour l'élection, le Conseil constitutionnel dépêche 2000 délégués, qui visitent des bureaux de vote dans toute la France, au gré des réclamations des électeurs ou de leur chemin. Reste qu'en général, n'attendez pas non plus que votre réclamation remette en cause le score de l'élection présidentielle. Le Parisien rappelle ainsi qu'en 2012, le Conseil constitutionnel avait, en tout et pour tout, relevé... 6 anomalies pour un ensemble de 10.000 voix. Mais attention : à chaque fois, l'organe avait décidé d'annuler purement et simplement le scrutin dans le bureau de vote concerné.