Présidentielle 2017 : 4 choses que vous devez savoir sur Charlotte Marchandise, vainqueure de la "primaire citoyenne"

Charlotte Marchandise, qui prône une "politique d'humanité, de paix et de justice", s'est toujours impliquée dans la vie associative. Elle explique dans le portrait qu'elle a elle-même rédigé sur le site LaPrimaire.org, que son engagement militant a débuté au lycée "à travers différentes actions, notamment la lutte contre le VIH". En 2002, elle a co-fondé l'association Doulas de France qui soutient les femmes et les parents pendant la période périnatale. En 2012, elle a fondé avec son mari "un collège laïc, écologique et international s'appuyant sur la pédagogie Montessori". En 2013, cette mère de famille qui mange bio et local a conduit une mission sur l'éco-consommation pour France Nature Environnement.