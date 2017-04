Présidentielle 2017 : 500 000 électeurs inscrits en double, le ministre de l'Intérieur sommé de "faire son boulot" pour éviter des fraudes

Tous les cinq ans, la même polémique enfle à l’approche ou après le scrutin : il est possible pour certains Français de voter deux fois. La raison ? Les électeurs reçoivent deux cartes électorales et ont la possibilité de contourner la loi.





Depuis quelques jours, la mesure du phénomène est bien visible sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, où les internautes ironisent sur le sujet : "Qu’est-ce que je vais faire de toutes ces cartes électorales, j’en ai déjà deux chez moi", s’amuse l’une d’entre elles. "La mairie de Villeurbanne nous a envoyé deux cartes électorales chacun histoire qu’on vote. Le maire PS ne doit pas être serein", se moque une autre. Alors que d’autres s’interrogent : "J'ai reçu deux cartes électorales de deux bureaux de vote différents, puis-je voter deux fois ? ".





Samedi, le président de l'UDI et député maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde a interpellé le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl sur des dysfonctionnements posant potentiellement un "risque démocratique. Je veux que le ministre fasse son boulot et règle cette situation d'ici au 23 avril", le premier tour de la présidentielle, déclare M. Lagarde au Parisien de samedi, suggérant "un audit". "Des électeurs malhonnêtes peuvent voter deux fois, et il y a un réel risque de fraude électorale. C'est d'autant plus sensible que cette année le résultat s'annonce très, très serré."