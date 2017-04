Présidentielle 2017 : à quelle heure connaîtra-t-on les résultats ?

En France métropolitaine, les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 19 heures les dimanches 23 avril et 7 mai 2017, et jusqu’à 20 heures dans les grandes villes. L’outre-mer, ainsi que les ambassades et consulats français situés sur le continent américain votent un jour plus tôt en raison du décalage horaire. Les Français résidant dans ces zones sont appelés dans les urnes les samedis 26 avril et 6 mai 2017.