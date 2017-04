E comme "Elites", P comme "Penelope Gate"... l'abécédaire de la présidentielle

Du suspense, des retournements de situation improbables, des favoris chahutés, des outsiders au pinacle qui freinent sur la fin, des débats au couteau et une tension générale sans précédent... La campagne pour l'élection présidentielle 2017, qui délivrera son verdict les dimanches 23 avril et 7 mai, restera dans les annales. Ce qui nécessite, pour la garder en mémoire, de compulser ses principaux faits et gestes. Pour ce faire, LCI commence par en dresser l'abécédaire, car on ne se retrouve jamais aussi bien que dans un répertoire.