Présidentielle 2017 : qui pourrait remplacer Fillon s’il renonçait à être candidat ?

Le finaliste de la primaire de la droite et du centre serait le candidat logique en cas d’abandon de François Fillon. Mais l’ex-favori de la droite a-t-il vraiment envie de retourner au combat ? La semaine dernière, il a publiquement écarté cette hypothèse. "Je n'ai pas du tout l'intention de me lancer en ce qui me concerne dans une opération de repêchage. Donc pour ce qui est de ma situation personnelle c'est non, définitivement non". Néanmoins, certains de ses partisans espèrent encore le convaincre de reprendre le flambeau si les Républicains devaient trouver un candidat de substitution dans les prochains jours.