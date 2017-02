Alliance avec Bayrou : Macron a-t-il vraiment raison de s'en réjouir ?

Ce ralliement pourrait par ailleurs avoir un effet indésirable sur la stratégie politique de l’ancien banquier. Comme François Bayrou, Emanuel Macron désire dépasser le clivage droite-gauche. Ce qui signifie dans la pratique être en capacité de rassembler des personnalités politiques (et des électeurs) issues des deux camps. Or, si de plus en plus d’élus de gauche ont rallié En Marche ces dernières semaines, ceux de droite ne sont guère nombreux.





Et l’arrivée du maire de Pau dans le sillage d’Emmanuel Macron ne va sans doute pas les inciter à sauter le pas. "Bayrou, c’est l’épouvantail absolu pour les électeurs de droite", assure Thierry Solère.