Hamon ou Macron : de quel côté penche le cœur des ministres ?

Si Benoît Hamon ne fait pas l’unanimité au sein des ministres, il peut tout de même se targuer du soutien de membres imminents du gouvernement, au premier rang desquels le locataire de Matignon, Bernard Cazeneuve. "Je suis fidèle à mon organisation politique, fidèle aux processus qui ont été engagés et je souhaite bien entendu que le candidat qui a été désigné rassemble plus largement son camp parce que sinon on ne peut pas gagner", a rappelé le Premier ministre en début de semaine.





Dans un registre plus enthousiaste, Najat Vallaud-Belkacem a récemment fait un meeting commun avec Benoît Hamon à Nice. Le nouveau ministre de l’Intérieur, Matthias Fekl, le supporte également. Tout comme la ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, Laurence Rossignol ainsi que les secrétaires d’État Pascale Boistard et Thierry Mandon. Tous étaient d’ailleurs présents dimanche au grand meeting à Bercy.





Bien qu’absents à Bercy, les secrétaires d’État Christophe Sirugue et Jean-Vincent Placé devraient eux aussi mettre un bulletin Hamon dans l’urne au premier tour de l’élection présidentielle. Plus timoré, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, le soutient également en tout confessant "ne pas se retrouver le plus aisément" dans les propositions du candidat PS. Tout aussi flegmatique, le ministre de l’Économie, Michel Sapin, a déclaré fin janvier se ranger derrière le vainqueur de la primaire, l’invitant tout de même à "avoir le sens des réalités".





Guère plus emballé, le ministre de la Ville, Patrick Kanner, a adoubé du bout des lèvres Benoît Hamon au soir de sa victoire à la primaire. "C’est mon candidat, mais l’intensité de mon soutien sera fonction de sa capacité à rassembler. Je ne veux pas vivre un nouveau 21 avril 2002". Même "allant" du côté de la ministre des Outre-Mer, Ericka Bareigts, qui indique soutenir Benoît Hamon par fidélité au Parti socialiste.