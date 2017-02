"Benoît Hamon peut tout à fait être compatible avec Mélenchon et Macron", croit encore Cambadélis

Jean-Christophe Cambadélis, qui autrefois plaidait pour une candidature de François Hollande, vante aujourd'hui "la nécessité de réconcilier la gauche sur un axe plus à gauche". Et si Jean-Luc Mélenchon refuse de négocier ? "Quand vous ne pouvez pas vous mettre en accord au sommet, il faut créer de la dynamique pour que les électeurs tranchent." Mais, juge encore le secrétaire national du PS, "les désaccords avec Jean-Luc Mélenchon sont minimes au regard des enjeux de la présidentielle". Et d'assurer que "les discussions se poursuivront".





Si la gauche doit se réconcilier "sur un axe plus à gauche", rien ne l'empêche, non plus, de lorgner vers le centre. Car, assure Jean-Christophe Cambadélis, "Benoît Hamon peut tout à fait être compatible avec Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron". Il faudra peut-être en convaincre les intéressés.