Présidentielle 2017 : le vote momentanément interrompu à Besançon, Saint-Omer et Haguenau

Vu le contexte, l'affaire a été prise très au sérieux par les autorités, même si le retour à la normale est intervenu rapidement. Dimanche matin, à Besançon, dans le Doubs, les opérations de vote à la présidentielle ont brièvement été interrompues dans deux bureaux, fermés aux électeurs pendant près de deux heures. En cause, selon le récit fait par l'Est Républicain, une Peugeot 308 noire qui, peu avant 10 heures, "a déboulé et pilé à vingt mètres d'un bureau de vote". Laissant le moteur tourner, les deux occupants du véhicule ont alors pris la fuite.