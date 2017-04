"Ça va pas ou quoi ?", quand le camp Dupont-Aignan répond aux avances de Fillon

Pour la garde rapprochée du candidat souverainiste, c'est certain, "François Fillon ne gagnera pas." Principale raison selon ce proche : "Pour être Président je suis convaincu qu'il faut être en empathie un minimum. Il ne l'est pas." Son changement d'attitude entre sa victoire à la primaire et la révélation des emplois de ses proches au Parlement n'ont rien arrangé : "S'il a gagné à la primaire, c'est parce qu'il inspire confiance et solidité apparente. Mais les gens l'ont découvert sournois."





Voit-on pour autant le second tour ? En public, on espère bien "passer devant Benoît Hamon et beaucoup de monde". En privé, l'équation est plus délicate : "On craint un resserrement des rangs derrière Fillon. Un vote utile de droite face à un risque de gauche" qui défavoriserait celui que la droite surnomme le "Taubira de la droite". Même si "beaucoup de gens viennent en disant que Fillon, ce n'est pas possible, ça va se solidifier autour des fidèles de Fillon." Des électeurs sur lesquels l'équipe souverainiste ne se fait pas d'illusion. Restent les abstentionnistes et les indécis. Et comme ils sont assez nombreux, tous les espoirs sont permis.