"On s'en fout de respecter le temps imparti pour répondre" : les conseils de Jean-Luc Bennahmias aux petits candidats avant le débat de mardi

Les candidats doivent-ils se préparer intensément les jours et les heures précédant le débat ? Ce n'est pas l'avis du soutien de Benoît Hamon. "Il n’est pas nécessaire de savoir répondre à tout. S’ils ont envie de parler de quelque chose, ils doivent le faire. Je leur conseille de ne pas répondre à toutes les questions posées mais de marteler deux ou trois thématiques, tout au long du débat, assume-t-il. Je ne vois pas comment à onze en quinze minutes ils peuvent développer plus de deux ou trois thématiques."





Le membre du Conseil économique, social et environnemental pense également que les six petits candidats n'ont rien à gagner à interpeller les cinq plus gros. "Ils peuvent s’ils en ont envie mais ils n’en auront pas le temps. J’ai essayé, moi, de relancer le débat, notamment sur le revenu universel, et de faire en sorte qu’on ait un vrai échange. Mais comme les cinq gros ont tout à perdre, ils vont s’adresser à leurs cibles et ne répondront pas."





Rendez-vous le 23 avril pour connaître tous les résultats du premier tour.