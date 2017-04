Les sondages montrent que les électeurs sont de plus en plus sûrs de leur choix

PRÉSIDENTIELLE - Selon les sondages Elabe et Ifop-Fiducial de ce lundi 17 avril - qui placent tous les deux Emmanuel Macron en tête des intentions de vote au premier tour - les électeurs sont de plus en plus sûrs de leur choix, à six jours d'aller voter. Seuls 30% des sondés disent qu'ils s'abstiendront, et 73% se disent certains de leur candidat.