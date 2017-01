Présidentielle 2017 : Macron engrange les soutiens mais les poids lourds manquent encore à l'appel

Emmanuel Macron a décidément le vent en poupe. Les adhésions à son mouvement En Marche s’enchaînent, les ventes de son livre "Révolution" sont très bonnes et, surtout, certains sondages le propulsent désormais aux portes du second tour de l’élection présidentielle.





Pas étonnant dans ce contexte que de plus en plus de personnalités du monde politique au sens large le rejoignent. Après l’annonce des ralliements en fin de semaine dernière de l’économiste Jean Pisani-Ferry, de l’écologiste Corinne Lepage et du centriste Jean-Marie Cavada, c’est l’avocat et ami de François Hollande Jean-Pierre Mignard qui a franchi le Rubicon.





Grand artisan de la primaire socialiste en 2011, il a indiqué dimanche sur sa page Facebook "s’engager pour la victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle". Il sera à ce titre membre du comité politique d’En Marche.