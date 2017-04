En 1993, le tract très, très à droite de Marine Le Pen, jeune candidate aux législatives

Une campagne difficile pour la jeune femme, parachutée par son père pour se mettre dans les pattes de son ennemi politique du moment, le RPR Bernard Pons, raconte encore le site. A cette occasion, nos confrères ont exhumé la profession de foi de Marine Le Pen. Le résultat est, pour quelques sujets, différent de ce que défend aujourd'hui la candidate du parti frontiste, même si, sur quelques positions, le cousinage est bien présent.





Elle y dénonce notamment le bilan du PS, au pouvoir depuis 1988 et qui, en roue libre, s'apprêtait à essuyer une beigne mémorable : "4,5 millions de chômeurs, 4 millions de délits et de crimes, 7 millions d'immigrés, 500.000 sans-abri" et... "500.000 séropositifs". 500.000 séropositifs ? Un chiffre sorti d'on ne sait où et qui paraît hautement exagéré aux yeux de Christian Andréo, directeur général adjoint d'Aides, l'association de lutte contre le Sida, qui s'est ému de ces chiffres sur Twitter : "Ordure un jour, ordure toujours [...]. Les estimations les plus hautes n’ont jamais dépassé 200.000 personnes. Estimation actuelle : 150.000."