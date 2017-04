"En Marche à l'ombre" : Renaud apporte son soutien à Emmanuel Macron

Pas sûr que ce nouveau choix le réjouisse davantage : "Le seul qui me paraît intègre, le seul sans parti, le seul sans casserole au cul et la seule alternative aux Le Pen et aux Fillon", justifie ainsi le chanteur. C'est bel et bien le combat contre la droite conservatrice et l'extrême droite qui semble le motiver : mardi 4 avril, sa signature apparaîtra aux côtés d'une centaine d'autres célébrités (Mathieu Chedid, IAM, le couple d'avocat Klarsfeld...) sous une tribune publiée dans Libération, appellant à voter contre le Front national.