Présidentielle 2017 : de Hamon à Jardin, la liste des candidats déjà déclarés

ELYSÉE - L’élection des 23 avril et 7 mai prochains commence à révéler les visages de ses protagonistes. Pour la première fois dans l’histoire de la Vème République, le président sortant n’est pas candidat, laissant le champ ouvert à une primaire à gauche, remportée par Benoît Hamon. La droite, le FN, EELV et l’extrême gauche ont aussi choisi leur poulain. Plusieurs "petits" candidats, habitués ou non de la course à l'Elysée, ont aussi officialisé leur candidature. Toutes seront entérinées si et seulement si elles ont rassemblé le nombre de parrainages suffisant.