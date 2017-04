Fillon ne met rien de côté à la fin du mois, "Le Gorafi" lance une cagnotte Leetchi

Sensible à cet aveu, la rédaction du site parodique Le Gorafi a pris le candidat au mot et décidé de lancer une cagnotte pour le soutenir. "François Fillon a ému des milliers de Françaises et de Français par son témoignage brut. Chaque fin de mois pour lui est difficile. En ces temps déjà troublés, comment rester digne, comment réussir à mettre un peu d'argent de côté ?" s'interroge le site, qui avait déjà moqué Henri Guaino, qui avait aussi confié ne pas parvenir à mettre d'argent de côté (à partir de 13'15).