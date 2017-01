Sondage premier tour présidentielle : Hamon devancerait Mélenchon mais serait derrière Macron au 1er tour

Malgré la désignation de Benoît Hamon comme candidat du PS, Marine Le Pen et François Fillon restent en tête des intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle selon notre enquête Kantar Sofres – OnePoint. La présidente du FN et le candidat des Républicains recueillent respectivement 25% et 22% au premier tour. Juste derrière, Emmanuel Macron obtient 21% des intentions de vote.





Le vainqueur de la primaire de la gauche, Benoît Hamon, arrive en quatrième position avec 15%. Il devance ainsi Jean-Luc Mélenchon, distancé à 10%.