Henri Guaino ne reçoit pas le "signal" de Marine Le Pen

Pour se faire, Marine Le Pen "propose à tous les patriotes, à tous ceux qui ont la nation au cœur de (la) rejoindre". Se refusant à donner "une liste de gens" qui pourrait l’entourer après sa victoire, elle a indiqué "qu'il y a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui dans la vie politique française sont des patriotes : M. Guaino est un patriote, M. Dupont-Aignan est incontestablement un patriote, et ceux-là devraient pouvoir un jour, demain, se rendre compte, peut-être, s'ils en ont le souhait, s'ils en ont la volonté, que la nation est en grand danger." "Est-ce qu'ils sont capables de me rejoindre ? Je le souhaite, en tous cas je leur lance un signal et je leur dis : si vous voulez œuvrer pour le pays, alors à un moment donné il faudra rejoindre le grand camp des patriotes", a-t-elle ajouté.





Des propos qui rejoignent ceux du n°2 du FN. Sur le plateau de LCI, Florian Philippot estimait qu’Henri Guaino "a toute sa place à (ses) côtés". "C’est une évidence, c’est un serviteur de l’Etat", a-t-il justifié.