Présidentielle 2017 : Hollande et Royal vont-ils se rallier à Macron ?

En attendant, elle observe avec bienveillance et intérêt la campagne de l’ex-ministre de l’Économie. "Il faut tenir des discours positifs. Emmanuel regarde vers le futur", souligne-t-elle. Contrairement à de nombreux socialistes, l’ex-compagne du chef de l’Etat refuse d’ailleurs de le considérer comme un traître. "Je n’ai jamais entendu François Hollande dire qu’Emmanuel Macron l’avait trahi ni entendu Emmanuel Macron dire le moindre mot négatif sur François Hollande".





Dans l’entourage du président, on évoque même un possible ralliement du chef de l’État au fondateur d’En Marche. "François Hollande va probablement soutenir Macron", prétend dans le JDD l’avocat Dominique Villemot, issu (lui aussi) de la promotion Voltaire.





Une affirmation qui a fait bondir l’Élysée. Dominique Villemot "raconte n'importe quoi", indique au Lab un collaborateur du président. "Il ne parle pas avec l'aval de l'Élysée, il n'est pas le porte-parole de la présidence et nous ne sommes pas en contact avec lui", insiste le Château.





A nouveau interrogé, cette fois par L'Express, Dominique Villemot tempère ses propos, accusant au passage le JDD de les avoir déformés. "Dans le texte que j'avais relu, il était écrit : 'Je pense qu'il n'est pas exclu qu'il (le président) soutienne Macron' et non 'Mais François Hollande va probablement soutenir Macron'", explique l'avocat. Et il précise que le contenu de l'interview accordé au JDD "n'engage que [lui] et personne d'autre, et surtout pas le Président".