Il distance Hamon et talonne Fillon dans les sondages : et si Mélenchon gagnait son pari ?

La dynamique incite désormais Jean-Luc Mélenchon à vouloir "rattraper et dépasser" François Fillon. "Il n'est plus très loin", veut croire Eric Coquerel sur Europe 1, citant les dernières études d'opinion donnant son champion à moins de deux points du représentant des Insoumis. "Si nous le doublons, il n'y aura plus de vote utile qui tient." Et le deuxième tour, pour l'instant bien loin (Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont donnés huit points devant lui), sera alors réaliste.





Pour ce faire, une cible et une seule : les indécis, ces électeurs pas certains de se déplacer à l'élection présidentielle. "Là, on fédère le peuple", reprend Danielle Simonnet, qui estime que Jean-Luc Mélenchon peut également rallier au-delà du clivage droite-gauche. "Quand vous parlez avec des chauffeurs Uber, vous leur parlez de casse sociale, de dérégulation et des réponses qu'on a à leur offrir sur ce sujet. La gauche de la gauche, ça ne leur parle pas."





Un ralliement à opérer pour éviter de renouveler l'expérience de 2012, où Jean-Luc Mélenchon avait également été mesuré autour de 16%, quelque temps avant le premier tour, avant de s'affaisser dans la dernière ligne droite, vote utile oblige, pour retomber à 11%. Cette fois, le vote utile, c'est lui qui veut l'incarner.