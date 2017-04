"Il n'y a plus de place pour les états d'âme" : Sarkozy sort du silence et appelle à voter Fillon

Sans nommer les favoris du premier tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il appelle à ne pas se résigner à leur qualification pour le second tour. "Tout doit être mis en œuvre pour éviter aux Français de n’avoir le choix au second tour qu’entre deux aventures sans issue : celle d’une nouvelle illusion portée par un candidat dont la responsabilité dans les échecs économiques de l’actuel quinquennat est clairement établie ; l’autre alimentée par l’irresponsabilité et la démagogie qui conduirait à des conséquences catastrophiques pour le niveau de vie des Français et pour l’avenir de l’Europe", poursuit-il.





Désireux d’une "alternance franche et crédible", Nicolas Sarkozy explique "qu’il n’y a plus de place pour les hésitations ou les états d’âme. François Fillon est le seul parmi les candidats à avoir l’expérience qui lui permettra d’incarner et de réussir l’alternance dont la France a tant besoin".