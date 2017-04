Jean-Luc Mélenchon et Hugo Chavez : les points communs, les différences

Une des premières mesures de Hugo Chavez fut de vouloir ouvrir l'école et l'éducation à chaque citoyen. Considérée alors comme "un désastre" par l'Unicef, l'école vénézuélienne est rendue gratuite. Résultat, selon les derniers chiffres de l'Unicef valables pour la période 2008-2012, les taux d'alphabétisation et de scolarisation, tous âges et sexes, naviguent de 95 à 100% (avec des taux parfois supérieurs à ceux des Etats-Unis). Le programme de Jean-Luc Mélenchon, chiffré par ce dernier à 273 milliards d'euros, ne néglige pas non plus l'éducation, à laquelle il entend consacrer 24 milliards d'euros, soit près de 10% de son budget. Pas de quoi mettre les deux hommes sur le même niveau, explique à LCI Olivier Tonneau, enseignant-chercheur à l'université de Cambridge : "Chavez voulait provoquer un grand saut qualitatif, quand Mélenchon compte sur le haut niveau d'éducation en France."