"Moi, mon patrimoine, mon statut" : Mélenchon joue la carte de la transparence comique

Mais derrière cette déclaration de patrimoine se cache un réquisitoire contre Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen, sans les citer une fois, sur un modèle à la limite de la similarité de sa première déclaration. A propos du premier, il explique qu'il n'a "jamais bénéficié des programmes de Young Leaders des USA" - le candiat d'En Marche ! a reçu une récompense à ce titre lors du Forum économique de Davos de 2015. Au sujet du deuxième, il tacle une première fois : "Aucun membre de ma famille n'a été mon employé, aucun n'a été mis en cause dans une affaire fiscale". Puis une deuxième, en référence à sa société 2F Conseil, épinglée pour ses prestations coûteuses : "Si j’ai donné des conseils, ils étaient politiques et cela toujours été gratuitement !"





Dans son attaque contre Marine Le Pen, il reprend aussi les mêmes codes qu'en 2013 : "Je n’ai pas hérité d’un château où me loger, ni d’un parti politique créé par mon père. Je ne fais pas semblant d’habiter Hénin-Beaumont, je n’ai ni voiture ni chauffeur."





La déclaration se termine dans une promesse : il ne logera pas à l'Elysée et continuera à payer sa taxe d'habitation ("ma quote-part à la République") et n'aura pas de première dame. "Cela vous fera donc faire des économies".