Présidentielle 2017 : Mélenchon tend (sans conviction) la main à Hamon

Rappelant que le vainqueur de la primaire du PS n'avait "pas l'intention de mettre en cause sa candidature", Jean-Luc Mélenchon a affirmé qu'il n'est "pas possible que vous nous demandiez de former une majorité parlementaire gouvernementale cohérente, comme vous le dites, en mélangeant des gens qui veulent tourner la page, comme nous, avec des gens qui sont responsables de ce qu'il y a sur la page".





Parmi ces "gens qui sont responsables", l’eurodéputé cite Myriam El Khomri, Bruno Le Roux ou encore Manuel Valls. Puis il ajoute : "Comment nous faisons pour ensuite former une majorité avec eux, puisque nous les avons combattus pendant des années".