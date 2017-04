Jean-Luc Mélenchon, une personnalité explosive qui séduit de nombreux Français

Jean-Luc Mélenchon est également célèbre pour ses colères. En 2012 lors de la dernière campagne présidentielle, elles ont façonné un personnage comme en ébullition permanente. Cette année, il présente un profil plus rassurant, plus rassembleur. "Le temps passe sur tout le monde et sur moi aussi, explique le candidat de La France insoumise. Et par conséquent, il est clair qu’après avoir fait une première campagne présidentielle, au moment où je fais la seconde, il y a moins de stress, il y a plus de distance par rapport à toute sorte d’événements".