Qui compose la galaxie Benoît Hamon ?

Le député de Seine-Saint-Denis est le directeur de campagne de Benoît Hamon. "On attend deux qualités d’un directeur de campagne : ses capacités d’organisation, d’animation, et son sens politique. Mathieu a ces deux qualités", ont dit plusieurs de ses collaborateurs à Slate. Mathieu Hanotin est le spécialiste des campagnes gagnées avec surprise (exemple aux cantonales en 2008, aux législatives en 2012 et aux départementales pour Stéphane Troussel en 2015). Ancien cadre de l’UNEF, il a travaillé auprès de Pascal Cherki à la mairie de Paris, avant d’être nommé vice-président de Claude Bartolone au conseil général de Seine-Saint-Denis. C’est lui qui a organisé les meetings du candidat, souvent des succès, et qui par la mise en avant d’idées comme le revenu universel, a imposé à tous les sujets des débats. Surtout, il s’est bien gardé de faire entrer son candidat dans la campagne des petites phrases, à l’inverse de Manuel Valls entre les deux tours.