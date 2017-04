Pour ce 1er tour, jusqu'à quelle heure peut-on aller voter ?

L'enjeu est d'autant plus important vue la place prise par les réseaux sociaux dans l'observation de la vie politique. En 2012, le hashtag "Radio Londres", tout comme la consultation des sites belges et suisses - qui ne sont pas, comme les médias français, soumis à l'interdiction de publication de résultats partiels, avaient laissé courir de nombreux résultats partiels sur le duel entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Qu'importe que cette démarche soit considérée comme une "infraction pénale" punie de 75.000 euros d'amende.





Cette nouveauté pourrait en tout cas avoir une conséquence sur les premières estimations du scrutin, le 23 avril et le 7 mai. Avec des résultats à 19h, les instituts de sondage et les médias pourraient ne pas être en capacité de donner, comme ce fut le cas lors des précédentes présidentielles, le nom des deux qualifiés, d'autant plus si ce dernier est serré. Si tel est le cas, les services politiques se sont dits prêts à donner une fourchette d'estimation, non définitive. Une nouvelle première dans cette campagne définitivement pas comme les autres.