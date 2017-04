Présidentielle 2017 : la campagne électorale officielle démarre ce lundi, qu'est-ce que ça change ?

Débats, affichage, temps de parole, sondages ... À partir de ce lundi 10 avril la campagne électorale officielle est lancée pour la présidentielle. Et avec elle, de nouvelles règles vont s'appliquer pour les candidats à l'Élysée. Jusqu’au premier tour, les onze postulants à la présidentielle devront bénéficier d’une égalité de temps de parole dans les médias audiovisuels et des mêmes facilités de la part de l’État en vue de l’élection. Ces nouvelles contraintes ont débuté ce lundi à minuit et prendront fin vendredi 21 avril à minuit, avant le premier tour du scrutin le dimanche 23.





La campagne officielle du second tour, elle, débutera le jour de la publication au Journal Officiel des noms des deux candidats qualifiés et s'achèvera le vendredi 5 mai à minuit, pour laisser aux Français, la liberté de choisir le futur président de la République le dimanche 7 mai.





Mais quelles sont les nouvelles règles du jeu ? LCI fait le point avec vous.