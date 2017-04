"Le FN aurait évité les attentats" : Marine Le Pen recycle son intox favorite

Vient ensuite, dans l'argumentaire de la candidate, le cas des frères Kouachi, nés de parents algériens et devenus français à la majorité comme le veut la loi et le droit du sol. Du pain blanc pour Marine Le Pen, qui entend supprimer le droit du sol et ce qu'elle appelle "l'acquisition quasi automatique de la nationalité française", notamment pour les délinquants multi-récidivistes... et donc, si l'on suit son raisonnement, les frères Kouachi.





Sauf qu'en l'espèce, rappelait Libération le 18 avril, Saïd Kouachi n'avait jamais été condamné et avait donc un casier judiciaire vierge. Tandis que Chérif Kouachi était majeur au moment de sa condamnation pour son appartenance à la filière des Buttes-Chaumont. "Il aurait mérité une fiche S", argue Marine Le Pen. Bref, même appliqué à la lettre, le programme du FN n'aurait pas pu faire expulser les deux terroristes.