Le Guen attaque violemment Hamon et son discours "radical" et exclut de le parrainer

L’unité du PS, ce n’est pas pour tout de suite… Le secrétaire d'Etat au Développement, Jean-Marie Le Guen, a jugé ce mardi au micro de RTL que Benoît Hamon menait "un programme de rupture avec sa famille politique". Pour lui, le vainqueur de la primaire de la gauche se trouve dans une "impasse" et il exclut pour le moment de lui accorder son parrainage.





"Dans l'état actuel des choses, moi et des dizaines et des dizaines d'autres parlementaires, nous ne pouvons pas donner notre parrainage à Benoît Hamon", a déclaré ce proche de Manuel Valls. "Il s'est isolé en tenant un discours extrêmement radical. C'est un socialisme de rupture qu'il propose. Nous, nous sommes pour la réforme", a-t-il lancé, prenant acte de l'impossibilité pour Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon de s'entendre sur une candidature commune.