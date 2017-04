Le Pen en tête devant Macron au premier tour, Fillon en embuscade dans un nouveau sondage

A 11 jours du scrutin, Marine Le Pen arrive en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle avec 24%, devançant Emmanuel Macron (23%), François Fillon (20%) et Jean-Luc Mélenchon (18%), selon un sondage OpinionWay/ORPI pour Les Echos et Radio Classique publié mercredi.





La candidate du FN est stable, tout comme ses concurrents d'En Marche et de La France insoumise. François Fillon progresse quant à lui d'un point. A noter que l’écart entre les deux candidats donnés en tête et François Fillon est le plus faible depuis le 2 mars.





Dorénavant largement distancé par le peloton de tête, Benoît Hamon perd de son côté un nouveau point. Il est crédité de 7% des intentions de vote.