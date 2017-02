Présidentielle 2017 : le rôle central d’internet dans les campagnes des candidats

WEB - Les candidats sont de plus en plus présents sur Twitter, Facebook et YouTube. Des plateformes web qui pourraient changer la nature de la campagne présidentielle. A ce petit jeu, ce sont Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui les utilisent le plus. Un nouveau mode de communication qui sert à contourner les médias traditionnels pour toucher directement les électeurs.