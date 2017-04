Les équipes de "Quotidien" et du "Petit journal" disent avoir été agressées au meeting de Fillon

Au Lab, le journaliste de l'émission de Cyrille Eldin a quant à lui expliqué avoir été malmené, avec son équipe, par la sécurité de François Fillon : "On devait juste filmer sa sortie de scène sans lui poser de question. On avait le droit, en revanche, de s'adresser à ses soutiens. C'est à ce moment qu'on s'est fait dégager manu militari." Malgré les explications, un membre de de la sécurité refuse d'entendre raison et s'en prend au matériel de l'équipe, un récepteur audio de caméra et à leurs téléphones.





Une nervosité vue plusieurs fois dans les meetings de François Fillon, où les médias sont régulièrement montrés du doigt au pupitre, dans ce qui ressemble à une tentative de réunir les soutiens du candidat contre une caste qui voudrait sa perte, et sifflés dans la salle.