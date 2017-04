VIDÉO - Les Femen s'invitent à Hénin-Beaumont pour perturber le vote de Marine Le Pen

Elles ne se quittent plus. Six jours après avoir interrompu son meeting au Zénith de Paris, les Femen comptaient bien à nouveau perturber Marine Le Pen. En particulier au moment de son vote. Six militantes ont ainsi pris la direction d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, dimanche matin. Peu avant 10h30, elles sont sorties d'un véhicule pour manifester dans la rue contre la candidate frontiste, scandant "Marine, présidente", rapporte l'AFP.