Valls votera Macron : pas forcément "un atout" pour les macronistes

Au-delà de Manuel Valls, le renouvellement affiché par Emmanuel Macron est-il tenable quand on reçoit les soutiens de vieux routiers de la politique tels que Robert Hue, candidat communiste à la présidentielle de 1995, ou Anne-Marie Idrac, ministre d'Alain Juppé entre 1995 et 1997 ? Fadhil, 24 ans, mesure le risque : "On est inquiet de ce que pourraient en penser les citoyens lambda".





Et ceet étudiant, également élu municipal de Noisy-le-Sec, de surtout tiquer sur la mauvaise image de l'ancien Premier ministre : "Son impopularité, sa façon de gouverner avec le 49.3 : on craint qu'en dehors du mouvement, En Marche ! paraisse incohérent." Clivant à Matignon, Manuel Valls continue de l'être dans les esprits. Fadhil se souvient ainsi du débat sur "la déchéance de nationalité, le côté sécuritaire, son refus de comprendre les causes du terrorisme, là où Emmanuel Macron allait plutôt dans ce sens".