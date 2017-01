Le Pen, Mélenchon, Montebourg applaudissent son protectionnisme : que pensent les candidats à la présidentielle de Donald Trump ?

Emmanuel Macron, lors d’un voyage à New York au début du mois de décembre, avait quant à lui déclaré : "Donald Trump a une vision lointaine de la France, comme beaucoup d’Américains. Je l’invite à venir en France, constater comment elle se tient debout." Dans son communiqué écrit après la victoire de Trump, l'ancien ministre de l'Economie avait écrit : "Il faut toujours écouter ce que le peuple a à dire et non ce qu’on aimerait qu’il dise". Il avait félicité le président élu, en tant "qu’allié historique de ce grand pays".

Manuel Valls était pour sa part toujours Premier ministre lorsque Donald Trump a été élu, l’obligeant donc à une certaine retenue. "Nous souhaitons bien sûr établir très vite avec Donald Trump et sa future administration une relation forte, franche et fondée sur la confiance". "Que nous dit la démocratie américaine ? Le besoin de frontières, le besoin de réguler l’immigration, la nécessité de combattre le terrorisme et de nommer le totalitarisme islamiste, le besoin aussi de mieux redistribuer les richesses, le besoin de protection pour les couches populaires et les classes moyennes qui vivent ce sentiment de déclassement." Une leçon qu’il a appliquée en tant que candidat à la présidentielle, puisqu'il a présenté dans son programme plusieurs mesures destinées à mieux protéger les classes moyennes et populaires (revenu décent, baisse des prélèvements obligatoires, défiscalisation des heures supplémentaires...).