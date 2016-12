Présidentielle 2017 : Marine Le Pen prête à occuper l'espace médiatique et à lancer sa campagne pour de bon

Ces derniers mois, Marine Le Pen a été quelque peu éclipsée dans les médias par les candidats de la primaire de la droite et du centre ou encore l'ancien ministre de l'Economie Emmanuel Macron. Mais la présidente du Front national ne veut plus se laisser voler la vedette, et compte bien rattraper son retard dès le début du mois de janvier. Cela a commencé ce jeudi 29 décembre dans le quotidien L'Opinion, à qui elle a accordé un long entretien pour parler de son plan de campagne à venir.