Présidentielle 2017 : qui a remporté la grande bataille des réseaux sociaux ?

Le clic n’a pas encore mis au placard le bulletin de vote. Il n’empêche, c’est en partie sur le web, par le bais des réseaux sociaux, que se joue désormais la course à l’Elysée. Si les électeurs ont tendance à déserter les bureaux de vote, ils sont, dans le même temps, de plus en plus actifs sur ces plateformes de conversations virtuelles. Signe de notre époque, ils s’informent de moins en moins dans les journaux ou à la télévision, mais de plus en plus via Facebook, Twitter ou encore YouTube. Pour comprendre l’enjeu, un chiffre suffit : les réseaux sociaux constituent la première source d’information pour près de 30% des jeunes électeurs (18-24 ans) selon une étude menée par l'Université d'Oxford dans 26 pays dont la France.





C’est donc sans surprise que tous les politiques ont choisi de les placer au cœur de leur stratégie électorale, avec plus ou moins de succès. "Le plus grand changement dans la campagne de 2017 par rapport aux deux précédentes, c'est le nombre de Français connectés", relève Bénédicte Matran, responsable communication de Visibrain, un cabinet d'étude qui analyse le "bruit" sur les réseaux sociaux. Selon cette plateforme de veille, plus de 25 millions de tweets ont été consacrés à la campagne présidentielle depuis le 6 avril sur la plateforme de microblogging. Du jamais-vu lors d'un événement médiatique en France.